Infantino ricorda il Papa: «Ecco cosa mi disse qualche mese fa. A settembre per commemorarlo faremo...» - Calcio News 24

Infantino, presidente della FIFA, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che è stata la scomparsa del

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti del Papa durante il cordoglio. Ecco le parole.

CORDOGLIO – «A settembre faremo una partita per i bambini in suo onore, unendo le più grandi leggende del calcio per onorare il suo ricordo ed unire tutti. È questo il messaggio più importante che il Papa ha saputo dare. Nel nostro ultimo incontro, un paio di mesi fa in occasione del summit mondiale per i bambini, si era parlato di organizzare una partita per loro, con tutte le leggende, e unire così la passione che il Papa aveva per il calcio e per l’unità dei giovani. Con il calcio aveva un rapporto speciale ed è stata un’emozione vedere i leader mondiali uniti per il suo ricordo».