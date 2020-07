Infantino nei guai: la Procura svizzera apre un’indagine. I dettagli

Gianni Infantino, presidente della FIFA, è al centro di un’indagine da parte della Procura svizzera. I dettagli

Gianni Infantino, presidente della FIFA, è al centro di un’indagine da parte della Procura svizzera. Lo ha annunciato l’Autorità di vigilanza sul Ministero Pubblico della Confederazione, con un comunicato: al centro gli incontri di Infantino con il procuratore generale Michael Lauber.

Come riporta Calcio&Finanza Lauber era finito nel mirino della giustizia nel 2019 per alcune irregolarità durante il processo contro la FIFA e per i suoi incontri privati con il presidente della federazione calcistica, Gianni Infantino. Il procuratore avrebbe impedito il regolare svolgersi del procedimento penale, agendo in maniera sleale ed avrebbe più volte affermato il falso, come concluso dall’Autorità di vigilanza sul Ministero Pubblico della Confederazione. Lauber ha impugnato tale decisione di fronte al Tribunale amministrativo federale, ma senza successo.