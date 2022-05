Infortunati Cagliari, due indisponibili per Agostini: ecco chi sono

Infortunati Cagliari: le ultime dall’infermeria dei rossoblù in vista della sfida di domani contro il Venezia

Le ultime sulle condizioni di Edoardo Goldaniga ed Henrique Dalbert, unici acciaccati in casa Cagliari, in vista del match di domani contro il Venezia. Il difensore si è fermato ieri in allenamento a causa di un fastidio alla caviglia così come l’esterno brasiliano per una distorsione alla caviglia sinistra rimediata in allenamento.

I due giocatori sono ancora fermi ai box e difficilmente saranno in campo contro il Venezia nella gara di domani.