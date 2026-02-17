Infortunati Inter, doppia tegola per Chivu! Loro due saranno assenti con il Bodo Glimt, non partono nemmeno con la squadra. Novità

Infortunati Inter, questi due giocatori nerazzurri salteranno il match con il Bodo Glimt, non partono con la squadra. Novità

Tra le partite di domani dei playoff di Champions c’è Bodo Glimt Inter. Ma l’entusiasmo per la vittoria nel Derby d’Italia contro la Juventus deve lasciare subito spazio alla preoccupazione. L’Inter, pronta a volare verso il Circolo Polare Artico, deve fare i conti con un’infermeria che torna improvvisamente a riempirsi. Cristian Chivu non potrà contare su due pedine fondamentali del suo scacchiere per la delicata sfida contro il Bodø/Glimt.

La lista dei convocati: fuori Calhanoglu e Frattesi

Dall’elenco dei partenti per la Norvegia mancano due nomi pesanti: Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi. Una doppia assenza che riduce drasticamente le rotazioni in mezzo al campo, costringendo lo staff tecnico a rivedere i piani per la gestione delle energie su un campo difficile come quello sintetico dell’Aspmyra Stadion.

Le condizioni di Calhanoglu: ricaduta muscolare

La situazione che preoccupa maggiormente è quella del numero 20. Hakan Calhanoglu era appena rientrato in campo nello spezzone finale della sfida contro la Juventus. Tuttavia, lo sforzo ha presentato un conto salato: il giocatore si è fermato nuovamente per un affaticamento muscolare al quadricipite della gamba destra. Lo staff medico ha optato per la prudenza assoluta: inutile rischiarlo in un clima rigido e su un terreno insidioso, con il pericolo di trasformare un fastidio in una lesione seria.

Frattesi ko per virus

Diversa, ma altrettanto invalidante, la causa dello stop per Davide Frattesi. L’incursore della Nazionale è stato messo ko da una sindrome gastrointestinale accompagnata da febbre alta. Impossibile per lui aggregarsi al gruppo.

Tocca a Zielinski e Barella

Con la coperta corta, Chivu dovrà chiedere gli straordinari ai titolari superstiti. Sarà ancora più centrale il ruolo di Piotr Zielinski, autore del gol decisivo contro la Juventus, chiamato a dare qualità e geometrie in assenza del turco. Il fischio d’inizio è previsto per domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 21:00. L’Inter dovrà essere più forte delle assenze per ipotecare gli ottavi.

