Infortunati Juve: esami per Chiellini, Pirlo aspetta Cuadrado e Bonucci

Infortunati Juve: si ferma anche Chiellini e sale la lista dei giocatori fuori. Il punto della situazione in casa bianconera

Alla lunga lista degli infortunati della Juve si aggiunge anche Giorgio Chiellini. Il difensore bianconero ha lasciato il campo alla mezz’ora per un problema al polpaccio. Oggi il giocatore verrà sottoposto agli esami strumentali al J Medical: si teme uno stop di più di due settimane.

Come spiega Tuttosport, sarà giorno di esami anche per Leonardo Bonucci. Il difensore centrale dovrebbe tornare per Juve-Lazio del 6 marzo, data in cui dovrebbe rientrare anche Juan Cuadrado. Il colombiano, fermo dalla sfida col Napoli, verrà valutato a metà della prossima settimana.