Infortunati Juve, buone notizie per Spalletti alla vigilia della sfida Juve Pafos: ecco chi è tornato in gruppo! I dettagli

Infortunati Juve, arrivano ottime notizie per il tecnico bianconero alla vigilia della partita Juve Pafos: ecco chi è tornato in gruppo

La lunga attesa è finita. In una giornata tipicamente invernale, una notizia ha portato grande entusiasmo alla Continassa: Gleison Bremer è ufficialmente recuperato dall’infortunio al menisco che lo teneva lontano dal campo dalla fine di settembre.

Luce Verde per il Rientro

Il difensore brasiliano ha completato il complesso percorso riabilitativo post-operatorio e, alla vigilia dell’incontro di Champions League contro il Pafos, ha svolto l’intera sessione di allenamento con il gruppo. Agli ordini del tecnico Luciano Spalletti, Bremer ha partecipato a tutte le esercitazioni, incluse quelle tattiche e la partitella, dimostrando che il ginocchio ha risposto perfettamente al graduale aumento dei carichi di lavoro.

Obiettivo: Rimettere Minuti nelle Gambe

Il rientro in gruppo non è solo un segnale positivo, ma segna l’inizio di una nuova fase. Lo staff tecnico lavorerà per reintrodurlo gradualmente nelle dinamiche di gioco, concedendogli spezzoni di gara sempre più ampi per ritrovare il ritmo partita.

L’obiettivo principale è averlo al 100% come titolare per il cruciale big match contro la Roma del 20 dicembre. Tuttavia, una sua potenziale disponibilità anticipata non è affatto esclusa.

La Chiave Tattica di Spalletti

Il recupero di Bremer è fondamentale non solo per la qualità della difesa, ma per le scelte tattiche di Spalletti. Con il centrale brasiliano di nuovo a disposizione, il tecnico può finalmente mettere da parte le soluzioni di emergenza e schierare la difesa a quattro che ritiene essenziale. Questa mossa tattica permetterà alla Juventus di alzare il baricentro, esercitare maggiore pressione e supportare con più efficacia la manovra offensiva.

Il leader difensivo è tornato: la stagione bianconera può ripartire.

LEGGI ANCHE – Juve Pafos, l’allenamento della vigilia dei bianconeri di Spalletti: le ultimissime dalla Continassa – VIDEO

