Juve Pafos, l’allenamento della vigilia dei bianconeri di Spalletti: le ultimissime dalla Continassa – VIDEO
Juve Pafos, rifinitura alla Continassa alla vigilia del sesto appuntamento di Champions League 2025/26 – VIDEO
Vigilia di Champions in casa Juve: domani i bianconeri sfidano il Pafos nel sesto appuntamento europeo della stagione. La squadra di Luciano Spalletti dopo la vittoria contro il Bodo/Glimt, cerca conferme in Europa e la conquista di un posto nei playoff.
Questa mattina, alle 12.30, la Juventus è scesa in campo alla Continassa per la rifinitura pre‑match. Juventusnews24 ha seguito LIVE la seduta con foto e video.
