Infortunati Milan, sorrisi per Allegri: rientrano Estupinan e Jashari. Restano i dubbi sugli infortunati, le ultimissime

Infortunati Milan, buone notizie da Milanello: Estupiñán e Jashari tornano in gruppo. Il punto sugli acciaccati

Il Milan di Massimiliano Allegri continua a lavorare a Milanello in vista della sfida di domenica sera contro la Roma. Il nuovo tecnico rossonero, impegnato a dare solidità al gruppo, può sorridere per alcuni rientri importanti, anche se restano forti dubbi su diversi titolari. Le ultime raccolte da Milannews24:

Le buone notizie Ardon Jashari è tornato ad allenarsi con i compagni dopo la frattura al perone che lo aveva fermato ad agosto: un recupero prezioso per il centrocampo. Anche Pervis Estupiñán ha superato i problemi alla caviglia e sarà pienamente a disposizione per la gara con i giallorossi.

I dubbi pesanti Non mancano però le preoccupazioni. Rafael Leao convive ancora con il dolore all’anca e la sua presenza è in forte dubbio. Fikayo Tomori, alle prese con un fastidio al ginocchio, difficilmente sarà della partita. Santiago Gimenez, uscito acciaccato a Bergamo, lamenta un problema alla caviglia: lo staff medico e il DS Igli Tare preferiscono non rischiare.

Chi rientra a breve Christian Pulisic prosegue il recupero dall’infortunio muscolare: l’obiettivo è il Parma, ma non è esclusa una convocazione lampo già contro la Roma. Adrien Rabiot, invece, tornerà soltanto dopo la sosta per le Nazionali, così da ritrovare la miglior condizione.

Allegri dovrà quindi fare i conti con una rosa ridotta nei ruoli chiave, ma cercherà soluzioni tattiche per esaltare al massimo la qualità a disposizione e affrontare la Roma con determinazione.

