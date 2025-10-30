Calciomercato Milan, il ds rossonero Igli Tare ha un obiettivo chiaro dalla Serie A per la difesa di Allegri! Le ultimissime

Calciomercato Milan, il ds Igli Tare punta un rinforzo dalla Serie A per la retroguardia di Allegri: le ultime novità

Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000, è finito nel mirino di Milan e Inter. Il centrale della Lazio, eletto migliore in campo nel recente 0-0 contro l’Atalanta, è legato ai biancocelesti da un contratto valido fino al 2027, ma il suo futuro resta in bilico.

Arrivato nell’estate 2022 dal Real Madrid per 6 milioni di euro – con i Blancos che mantengono il 50% sulla futura rivendita – Gila percepisce attualmente uno degli ingaggi più bassi della rosa (500 mila euro netti a stagione). La società di Claudio Lotito ha provato a blindarlo con un rinnovo e un adeguamento salariale, ma senza ottenere il sì del giocatore. Da qui l’ipotesi di una separazione già a fine stagione, per evitare il rischio di perderlo a parametro zero.

La situazione ha acceso i riflettori non solo della Premier League, ma soprattutto delle due milanesi. L’Inter può contare su un canale privilegiato: l’agente di Gila è lo stesso di Lautaro Martínez, con cui i dirigenti nerazzurri hanno rapporti consolidati. A Milano, inoltre, il difensore potrebbe raccogliere l’eredità di Acerbi e de Vrij, entrambi in scadenza a giugno.

Il Milan, dal canto suo, osserva con attenzione e si prepara a inserirsi in una trattativa che si preannuncia complessa ma potenzialmente vantaggiosa. Il derby di mercato per Gila è appena iniziato.

