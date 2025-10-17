Infortunati Milan, arrivano buone notizie da Milanello: Saelemaekers torna in gruppo! Le ultimissime

Infortunati Milan, buone notizie per il tecnico Allegri: Saelemaekers recupera e torna ad allenarsi con la squadra

Alexis Saelemaekers compie un passo importante nel suo recupero: l’esterno belga ha preso parte per la prima volta all’intera seduta di allenamento con i compagni, segnando un rientro più rapido del previsto dopo il problema muscolare accusato in Nazionale.

Il recupero “lampo” rappresenta un segnale incoraggiante per Massimiliano Allegri, che potrà contare nuovamente su una pedina duttile e preziosa in vista della sfida casalinga contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Le prime valutazioni parlavano di uno stop più lungo, ma il lavoro svolto con lo staff medico e atletico ha permesso al belga di bruciare le tappe.

In un momento complicato per l’infermeria rossonera, con gli acciacchi che hanno coinvolto anche Rafael Leao e Christian Pulisic, il ritorno di Saelemaekers offre ad Allegri un’alternativa importante sia sulla fascia destra che in mediana.

Difficile vederlo titolare già domenica, ma la sua presenza in panchina garantirebbe al tecnico una soluzione in più per gestire rotazioni e cambi a gara in corso. Corsa, sacrificio e qualità: caratteristiche che rendono il numero 56 un elemento quasi imprescindibile nello scacchiere rossonero.

