Infortunati Napoli, le condizioni di Di Lorenzo e Petagna: il comunicato

Infortunati Napoli, azzurri al lavoro a Castelvolturno. Le ultime sulle condizioni dei calciatori azzurri in infermeria

Il Napoli con un comunicato ha fatto il punto della situazione sugli infortunati.

IL COMUNICATO – Di Lorenzo in parte col gruppo. Il gruppo dopo una prima fase di torello e attivazione ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. A chiusura sessione di calci piazzati. Di Lorenzo ha svolto personalizzato in palestra in campo e la prima parte del lavoro in gruppo. Petagna ha svolto tutto il lavoro con il gruppo.