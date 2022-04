Infortunati Sampdoria, ansia verso il Genoa: la situazione

La Sampdoria riprenderà oggi la preparazione in vista del match contro il Genoa: il punto sugli infortunati in casa blucerchiata

La Sampdoria riprenderà oggi pomeriggio gli allenamenti in vista del match contro il Genoa. La preparazione della gara inizierà con la valutazione dei calciatori usciti acciaccati dal match contro l’Hellas Verona: Alex Ferrari in primis.

Sotto osservazione anche i problemi cronici di Albin Ekdal che, a causa della squalifica di Tomas Rincon è destinato a partire dal primo minuto di gioco. Giampaolo spera di recuperare Andrea Conti e Sebastian Giovinco, non convocati per la sfida contro l’Hellas Verona. Si monitora anche Mikkel Damsgaard, in odore di scendere in campo dal primo minuto nella stracittadina.