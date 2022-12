Infortuni Atalanta: le condizioni di Demiral, Hateboer e Zappacosta

Situazione abbastanza chiara sotto il profilo infortuni in casa Atalanta: con l’amichevole contro il Betis Siviglia dietro l’angolo

Con la squadra in volo verso Siviglia, si sono avute delle certezze in più in casa Atalanta per quanto concerne la situazione infortuni.

Come riportato da Primabergamo, solo Palomino è riuscito a recuperare dall’affaticamento muscolare. Per quanto riguarda invece Demiral, Hateboer e Zappacosta, la condizione fisica attuale di essi li ha portati a fermarsi ai box: escludendo l’ex Toro (di cui si attendono riscontri da Siviglia) i primi due hanno ancora fastidio al ginocchio sinistro, ma il difensore è più avanti nel recupero rispetto all’olandese.