Infortuni Bologna, quando ritornerà Immobile (e non solo)? Spunta l'indiscrezione - Calcio News 24

Infortuni Bologna: l’infermeria si svuota, Italiano spera nel rientro dopo la sosta

Buone notizie arrivano da Casteldebole, dove il tema degli infortuni del Bologna sembra finalmente iniziare a prendere una piega positiva. Dopo settimane di assenze e gestione degli acciacchi, l’infermeria rossoblù si sta pian piano svuotando. Un sollievo per Vincenzo Italiano, che in vista della ripresa post-sosta spera di riavere a disposizione gran parte dei giocatori attualmente fermi ai box.

Con ben dodici calciatori convocati dalle rispettive nazionali, il tecnico ha dovuto fare affidamento su diversi elementi della Primavera durante la ripresa degli allenamenti. Un’occasione per valutare da vicino i giovani, ma anche un segnale della necessità di recuperare i giocatori chiave il prima possibile per affrontare al meglio le prossime sfide di campionato.

Tra i nomi più attesi sul fronte infortuni Bologna, spicca quello di Ciro Immobile. L’ex attaccante della Lazio è tornato a lavorare in campo nella giornata di ieri, segnale incoraggiante in vista di un possibile rientro tra i convocati dopo la pausa per le nazionali. Il suo obiettivo è essere pronto tra le sfide contro Cagliari e Fiorentina, anche se resterà escluso dalla lista UEFA a causa dell’infortunio rimediato già alla prima giornata.

Discorso diverso, invece, per Ibrahim Sulemana, ancora alle prese con un infortunio al ginocchio. Per il centrocampista ghanese i tempi di recupero sono leggermente più lunghi e lo staff medico del Bologna punta al suo rientro tra la gara casalinga contro il Torino e la trasferta al Tardini contro il Parma. Anche per lui, però, le sensazioni sono positive e non si registrano complicazioni nella fase riabilitativa.

Il tema infortuni Bologna resta comunque centrale nella gestione della rosa. Italiano sa bene quanto sia fondamentale avere tutti gli uomini a disposizione in un campionato lungo e competitivo come quello di Serie A, soprattutto in una stagione in cui il Bologna vuole confermare quanto di buono mostrato negli ultimi mesi.

Con il lavoro dello staff medico e la prudenza nel reintegro degli infortunati, il club rossoblù guarda con fiducia alle prossime settimane. La sosta per le nazionali potrebbe trasformarsi in una preziosa finestra per recuperare forze e rientrare in campo al completo, pronti per affrontare la seconda parte del girone d’andata con rinnovata energia.