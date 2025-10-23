Infortuni Milan, quel rossonero brucia le tappe? Il suo ritorno in campo è sempre più vicino: ecco in quella partita può tornare!

Infortuni Milan: buone notizie dall’infermeria! Il rientro del rossonero è più vicino del previsto. Ecco quando potrebbe tornare

Christian Pulisic ha voluto rassicurare i tifosi del Milan sulle proprie condizioni fisiche, trasmettendo grande ottimismo riguardo ai tempi di recupero dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. Attraverso i social, il fantasista statunitense ha dichiarato: «Sono state un paio di settimane difficili, ma il recupero sta andando alla grande e non vedo l’ora di tornare».

Il messaggio di fiducia è arrivato a pochi giorni dalla risonanza magnetica a cui il giocatore si è sottoposto venerdì 17 ottobre, due giorni prima di Milan-Fiorentina. Gli esami avevano confermato i timori: una lesione di basso grado al bicipite femorale destro, conseguenza dell’amichevole disputata tra USA e Australia in Colorado.

Le prime stime parlavano di circa tre settimane di stop, con rientro previsto per inizio novembre. Tuttavia, le sensazioni positive espresse da Pulisic aprono alla possibilità di un ritorno in campo più rapido del previsto.

Sul tavolo dello staff tecnico e medico di Massimiliano Allegri restano due scenari:

Rientro cautelativo : rispettare i tempi iniziali e reinserirlo gradualmente, magari dalla panchina, nella sfida contro il Parma del 9 novembre.

: rispettare i tempi iniziali e reinserirlo gradualmente, magari dalla panchina, nella sfida contro il Parma del 9 novembre. Rientro anticipato: un recupero lampo che potrebbe consentirgli di essere a disposizione già il 2 novembre, in occasione del big match casalingo contro la Roma.

La priorità del Milan resta quella di evitare ricadute, ma la determinazione e l’entusiasmo del numero 11 lasciano ben sperare i tifosi rossoneri, desiderosi di rivederlo presto protagonista in campo.

