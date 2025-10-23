Mercato Milan, il ds Tare pronto al grande colpo! Arriva un regalo per il tecnico rossonero Allegri: c’è concorrenza in Serie A, i dettagli

Mercato Milan, il ds Tare studia il regalo per Allegri: affondo a gennaio, sfida aperta in Serie A. Le ultimissime notizie

Il Milan ha già iniziato a muoversi in vista del mercato di gennaio, con un obiettivo chiaro: rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la priorità della dirigenza rossonera è individuare un “marcatore puro”, un difensore capace di garantire solidità immediata e prospettiva futura. Il nome che sta prendendo sempre più quota è quello di Kim Min-Jae, ex Napoli oggi al Bayern Monaco.

La nuova idea tattica di Allegri

In estate il progetto iniziale prevedeva una difesa a quattro, ma con il passare delle settimane il Milan ha trovato maggiore equilibrio con la linea a tre. In questo contesto, Massimiliano Allegri ha chiesto alla società un rinforzo di esperienza, sulla scia degli arrivi di Rabiot e Modrić: giocatori capaci di portare leadership e mentalità vincente.

La strategia è chiara: se a gennaio i rossoneri saranno ancora in piena corsa scudetto, la dirigenza è pronta a piazzare un colpo di rilievo.

Kim Min-Jae nel mirino

Secondo la Bild, il difensore sudcoreano è al centro di un vero e proprio derby di mercato con l’Inter. Il Milan, però, si è già mosso con decisione, avviando contatti concreti con l’entourage del giocatore e mettendo sul tavolo la disponibilità economica per un investimento importante.

Classe 1996 , Kim non è considerato un titolare inamovibile al Bayern.

, Kim non è considerato un titolare inamovibile al Bayern. Ha un contratto lungo, fino al 2028, e un ingaggio pesante da circa 7 milioni netti .

. Nonostante ciò, sia il club tedesco che il giocatore non escludono una separazione già a gennaio.

Il Milan lo sa e vuole approfittarne, puntando a regalare ad Allegri il difensore esperto richiesto.

La trattativa non sarà semplice, anche per la concorrenza dell’Inter, ma il Milan sembra intenzionato a fare sul serio. Kim Min-Jae rappresenta il profilo ideale: conosce già la Serie A, ha fisicità, esperienza internazionale e la mentalità giusta per guidare la retroguardia rossonera.

