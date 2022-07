Infortunio Acerbi, allenamento a parte per il difensore della Lazio: la situazione

Allenamento a parte per Francesco Acerbi. Le ultime sulle condizioni sull’infortunio del difensore della Lazio

Allenamento a parte per Francesco Acerbi prima della sfida amichevole tra la sua Lazio e la Triestina, in programma oggi ad Auronzo di Cadore.

Il difensore infatti, insieme al preparatore atletico Fonte, ha iniziato a svolgere un allenamento in solitaria, fatto di allunghi, scatti e cambi di direzione. Difficilmente il centrale scenderà in campo, in modo da evitare noie muscolari più serie.