Infortunio Acerbi, Lazio fiduciosa: il piano di recupero del difensore

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il difensore della Lazio Acerbi è sulla via del recupero dall’infortunio. Il piano dello staff biancoceleste per il centrale

Maurizio Sarri può sorridere. Francesco Acerbi sta infatti per rientrare dall’infortunio. La lesione alla coscia sinistra è ormai guarita e il difensore è pronto a tornare in campo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, lo staff medico della Lazio ha in mente un piano ben definito. Il centrale non sarà presente nel match di domenica contro l’Udinese, ma tornerà ad allenarsi con la squadra lunedì. L’obiettivo è quello di averlo in buone condizioni per l’importante sfida di Europa League contro il Porto.