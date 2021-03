Infortunio Alex Sandro: il brasiliano della Juventus si è sottoposto questa mattina ad esami dopo il problema di ieri contro il Cagliari. Ecco le condizioni

Alex Sandro ha effettuato questa mattina al J Medical alcuni esami strumentali dopo il problema muscolare riscontrato in Cagliari-Juventus.

Come appreso da Juventus News 24, nessuna lesione muscolare per il brasiliano, che sarà valutato di giorno in giorno dal club bianconero.