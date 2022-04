Infortunio Bastoni, allarme rientrato: le condizioni del difensore dell’Inter

Inter, allarme rientrato per Bastoni. Le condizioni del difensore dopo l’infortunio rimediato l’altra sera

Buone notizie per Inzaghi in vista del derby di martedì in Coppa Italia. Per Correa si tratta solo una botta, mentre per Bastoni è confermata la prima impressione di problemi riconducibili a crampi: entrambi saranno regolarmente a disposizione del tecnico dell’Inter.

In difesa tornerà titolare De Vrij, inizialmente in panchina a La Spezia per precauzione. Proprio il derby di andata in campionato era stata l’ultima partita giocata dal centrale olandese prima di infortunarsi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.