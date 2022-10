Infortunio Berardi, tegola per Dionisi: l’esterno rischia di tornare nel 2023

Rientra, coglie una traversa, un paio di giocate illuminanti e la nuova ricaduta: la serata stregata di Berardi a Bergamo

Dionisi era contento di averlo recuperato e contro l’Atalanta aveva bisogno del suo estro per provare a riportare il risultato in parità. Dalla felicità all’incubo perché dopo appena venti minuti dal suo ingresso l’esterno si è nuovamente fermato. Si teme un nuovo lungo stop e la sensazione che ora in campo tornerà nel 2023.