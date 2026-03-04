Infortunio Bertola: l’esito degli esami del difensore dell’Udinese. Le sue condizioni e quanto rimarrà fuori

Infortunio Bertola: l’esito degli esami del difensore dell’Udinese, svelate le sue condizioni e quanto rimarrà ai box. Ultimissime

L’entusiasmo per la recente prestazione vittoria in campionato ha lasciato rapidamente spazio alla preoccupazione tra i tifosi friulani e lo staff tecnico. L’impegnativa e maschia sfida disputata contro la Fiorentina guidata da Paolo Vanoli ha lasciato degli strascichi pesanti per la retroguardia dell’Udinese. Sotto la lente di ingrandimento dello staff medico è finito Nicolò Bertola.

Il comunicato ufficiale del club: il bollettino medico

A fare definitiva chiarezza sulle reali condizioni del centrale difensivo ci ha pensato direttamente la società calcistica attraverso i propri canali. La nota diramata dallo staff sanitario conferma la diagnosi clinica: “Udinese Calcio comunica che Nicolò Bertola ha riportato, durante la partita contro la Fiorentina, una distorsione alla caviglia destra“.

Un trauma articolare di questo tipo impone massima cautela e un approccio riabilitativo estremamente graduale, necessario per scongiurare il rischio di pericolose ricadute che potrebbero compromettere l’intera annata del talentuoso giocatore.

I tempi di recupero e le mosse in panchina

Per quanto concerne i tempi necessari per rivedere il difensore sul rettangolo verde, il club ha scelto la via della totale prudenza. Il comunicato ufficiale, infatti, precisa chiaramente che “Il suo recupero sarà valutato settimana per settimana“. Non esiste, al momento, una data di rientro prefissata sul calendario: saranno le terapie quotidiane e le risposte fisiche dell’articolazione a dettare l’agenda dello staff medico.

Si tratta indubbiamente di una pesante defezione per Kosta Runjaic. Il mister sarà ora costretto a studiare nuove alchimie tattiche e a rimescolare le carte nel pacchetto arretrato in vista dei prossimi, delicatissimi impegni di Serie A. Le prossime sedute di allenamento sui campi del centro sportivo Bruseschi si riveleranno cruciali per individuare il sostituto ideale e mantenere intatta l’impermeabilità difensiva della squadra.