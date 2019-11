Infortunio Birsa: il centrocampista del Cagliari va ko in allenamento

Maran perde Birsa: infortunio in allenamento, sloveno out. Le ultime sulle condizioni del giocatore del Cagliari

Tegola per Rolando Maran e per il Cagliari: si ferma Valter Birsa. Infortunio in allenamento per il trequartista ex Chievo. Ecco il comunicato ufficiale del club riguardante la seduta odierna.

«Valter Birsa ha interrotto l’allenamento di oggi a causa di un trauma contusivo alla mano sinistra. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto il giocatore sloveno hanno evidenziato una frattura composta del 4° metacarpo: l’arto è stato immobilizzato e non sarà necessario intervenire chirurgicamente. La prognosi è di circa quattro settimane».