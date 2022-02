ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Bonucci: salta il Derby! Le ultime sul difensore della Juventus che ha accusa un affaticamento

Bonucci salterà Juve Torino di domani sera a causa di un affaticamento al polpaccio. Ad annunciarlo è stato Allegri in conferenza stampa alla vigilia del derby della Mole.

Il difensore bianconero in maglia 19 aveva giocato le ultime partite con Sassuolo e Atalanta dopo aver recuperato dall’infortunio che lo aveva messo ko per tutto il mese di gennaio. Bonucci proverà ad esserci per il Villarreal.