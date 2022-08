Non dovrebbe essere una lesione ad aver fermato Leonardo Bonucci, ma un affatticamento. Il difensore preservato contro la Sampdoria

Non si tratterebbe di lesione, ma di semplicemente affaticamento per Leonardo Bonucci. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri vorrebbero comunque agire con cautela.

Il capitano della Juve non dovrebbe partire titolare per la prossima partita contro la Sampdoria per evitare ricadute.