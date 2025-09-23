Infortunio Buongiorno: le condizioni del difensore del Napoli e quali partite rischia di saltare dopo il problema accusato contro il Pisa

Ore di apprensione in casa Napoli. La vittoria contro il Pisa ha lasciato in dote una preoccupazione grande quanto un macigno: le condizioni di Alessandro Buongiorno. Il difensore, uscito malconcio nel finale della sfida di ieri, tiene sulle spine l’intero ambiente azzurro, da Antonio Conte ai tantissimi fantallenatori che avevano puntato su di lui.

L’ex capitano del Torino, diventato in poche settimane un pilastro della difesa partenopea, si sottoporrà tra oggi e domani agli esami strumentali per fare chiarezza sull’infortunio. Come riporta il Corriere dello Sport, si teme un nuovo problema muscolare, una ricaduta che potrebbe costringerlo a uno stop di diverse settimane. In attesa del verdetto medico, la sua presenza per il big match di domenica a San Siro contro il Milan è fortemente in dubbio.

Di fronte a questa probabile, pesante assenza, Conte è già al lavoro per studiare le alternative. La prima opzione, la più naturale, porta a Juan Jesus, già subentrato a Buongiorno contro il Pisa e pronto a dare il suo contributo di esperienza.

Tuttavia, a ristabilire gli equilibri difensivi ci penserà il rientro, ormai imminente, di Amir Rrahmani. Il kosovaro, superati i suoi problemi fisici, è pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa, e la sua presenza sarà fondamentale per guidare il reparto a San Siro. Resta sullo sfondo anche la candidatura di Sam Beukema, sebbene la sua ultima prestazione contro il Pisa sia stata giudicata poco brillante. Conte valuta le opzioni, ma la speranza di tutti è che gli esami di Buongiorno possano scongiurare un lungo stop.