Infortunio Buongiorno, l’esito degli esami: c’è lesione. Ultimissime sulle condizioni del difensore dopo il problema accusato con il Pisa

L’attesa è finita, il verdetto è arrivato. E se da un lato scongiura l’ipotesi peggiore, dall’altro conferma quello che in casa Napoli tutti temevano: Alessandro Buongiorno si ferma. Il difensore, uscito per infortunio durante la partita contro il Pisa, ha riportato una lesione muscolare che lo costringerà a saltare il big match di domenica sera contro il Milan.

La diagnosi è stata ufficializzata dal club nel consueto report giornaliero dall’allenamento, con la squadra che oggi ha ripreso la preparazione in vista della sfida di San Siro.

Ecco la nota ufficiale del club:

«SSC Napoli Training Center – Dopo un giorno di riposo, gli azzurri cominciano la preparazione al prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 a San Siro contro il Milan. Il gruppo ha svolto lavoro in palestra e, successivamente, è stato impegnato in una seduta tecnica in campo. Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo».

Una lesione di “basso grado”, dunque. La notizia fa tirare un sospiro di sollievo perché esclude strappi o problematiche più gravi che avrebbero significato mesi di stop. Tuttavia, un infortunio muscolare di questo tipo richiede comunque un periodo di recupero attento, stimabile in almeno due o tre settimane.

La sua assenza contro il Milan è quindi certa, e con ogni probabilità salterà anche gli impegni successivi alla sosta per le nazionali. Antonio Conte perde così il suo leader difensivo per una delle partite più importanti della stagione e dovrà ridisegnare il reparto. L’imminente rientro di Rrahmani diventa ora ancora più cruciale per dare solidità a una difesa che, a San Siro, dovrà fare a meno del suo pilastro.