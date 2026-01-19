Infortunio Camarda: cambia la situazione dell’attaccante! C’è un nuovo sviluppo, ecco quando tornerà in campo…

Una doccia fredda gela il “Via del Mare” e crea apprensione anche a Casa Milan. Le notizie che filtrano dall’infermeria del Lecce non sono positive: i tempi di recupero per Francesco Camarda si allungano drasticamente. Il giovane centravanti, arrivato in Salento in prestito secco dai rossoneri per farsi le ossa nel massimo campionato e accumulare minuti preziosi, dovrà restare lontano dai campi da gioco ancora per diverse settimane.

La stagione di apprendistato del classe 2008 subisce una brusca frenata proprio nel momento in cui la squadra di Eusebio Di Francesco avrebbe avuto bisogno di tutte le sue frecce per la lotta salvezza.

Il cambio di programma: addio terapia conservativa

Fino a pochi giorni fa, lo staff medico giallorosso – in costante contatto con quello del Milan, proprietario del cartellino – sperava di evitare la sala operatoria. Il piano di recupero prevedeva una terapia conservativa per gestire il problema alla spalla. L’obiettivo era un rientro in gruppo per l’inizio di febbraio, permettendo a Camarda di tornare protagonista nel girone di ritorno. Purtroppo, il campo ha dato un responso negativo. Secondo Nicolò Schira, le cure non hanno dato i frutti sperati. Il dolore persiste e la stabilità dell’articolazione non è sufficiente per garantire l’attività agonistica in Serie A senza rischi.

La decisione: operazione e nuovi tempi di rientro

Di fronte a questo stallo, è stata presa la decisione definitiva: Camarda si opererà. L’intervento chirurgico servirà a risolvere il problema alla radice, ma allungherà inevitabilmente lo stop. La tabella di marcia viene riscritta: cancellato il rientro a febbraio, l’orizzonte si sposta in avanti. Camarda tornerà “abile e arruolabile” soltanto tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Una tegola per il Lecce, che perde un’alternativa importante in attacco, e un rallentamento nel percorso di crescita monitorato con attenzione dal Milan.