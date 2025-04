Castellanos Lazio, l’argentino scalpita per una maglia da titolare in Europa League: le condizioni

Castellanos Lazio, l’argentino scalpita per una maglia da titolare: le condizioni dell’attaccante biancoceleste

Mancano poco più di 24 ore al calcio d’inizio della sfida di Europa League tra Bodo Glimt e Lazio. La squadra guidata da Marco Baroni punta a replicare la brillante prestazione offerta a Bergamo contro l’Atalanta.

Resta ancora da definire la formazione che scenderà in campo, con l’allenatore biancoceleste che potrebbe decidere di schierare Taty Castellanos in attacco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante sembra aver recuperato fisicamente, ma resta da valutare se sarà pronto per partire titolare, entrare a partita in corso o, eventualmente, essere preservato in vista del derby.