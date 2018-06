Infortunio Cavani, problema muscolare per il Matador: Uruguay in ansia

Infortunio Cavani: problema muscolare per il bomber dell’Uruguay, lascia il campo e Cristiano Ronaldo ‘lo scorta’

Infortunio Cavani, la sfortuna si abbatte sull’Uruguay. L’attaccante del Paris Saint-Germain è stato protagonista assoluto del secondo ottavo di finale odierno tra Uruguay-Portogallo, gara in programma a Sochi alle ore 20. Sul punteggio di 2-1 per la formazione sudamericana, infatti, il Matador ex Napoli e Palermo, autore fino a quel momento di una doppietta strappalacrime, ha dovuto lasciare anzitempo il terreno di gioco a causa di un infortunio muscolare che gli è costato il cambio e, forse, il prosieguo dell’avventura in Russia.

Bellissima la prestazione in quel di Sochi per Edinson Cavani, autore di una doppietta e di un gol più bello dell’altro. Il primo, di testa, su assist di Suarez: il secondo, interno destro a giro sul secondo palo, su passaggio di Rodrigo Bentancur. Al minuto 25 del secondo tempo Cavani ha riportato un problema muscolare e ha chiesto immediatamente il cambio in panchina: al suo posto è entrato Stuani al 28’ della ripresa, mentre l’avversario Cristiano Ronaldo lo ha ‘accompagnato’ fuori dal campo in occasione dell’infortunio del Matador nel secondo tempo di Uruguay-Portogallo.