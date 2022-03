Infortunio Chiellini, rientro vicino: ecco quando può riaverlo la Juve

Chiellini verso il rientro. Il capitano della Juve lavora alla Continassa e punta a tornare in campo a breve

Chiellini sta provando a recuperare per la partita col Villarreal dopo l’infortunio al polpaccio patito contro il Verona il 16 febbraio.

Secondo quanto riportato da Paolo Aghemo di Sky Sport il capitano della Juve oggi avrebbe fatto un allenamento alla Continassa proprio per cercare di recuperare per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro gli spagnoli. Il match è in programma mercoledì 16 marzo allo Stadium.