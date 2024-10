Infortunio Chiesa, le CONDIZIONI dell’attaccante in vista di Liverpool Bologna

Infortunio Chiesa, l’ala del Liverpool NON CONVOCATA per la sfida di Champions League contro il Bologna: le MOTIVAZIONI

Come affermato da Arne Slot in conferenza stampa alla viglia della sfida di Champions League tra Liverpool e Bologna, Federico Chiesa non è stato convocato per la sfida di Anfield. Di seguito le parole del tecnico Reds sull’ex Juve:

PAROLE – «È successo ieri. Non mi aspetto che sia disponibile, vedremo domenica. Diogo Jota sarà disponibile».