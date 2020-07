Infortunio Conti: le condizioni del terzino del Milan, uscito contro il Sassuolo a causa di una contusione al ginocchio sinistro

È durata solamente dieci minuti la partita di Andrea Conti contro il Sassuolo. Il terzino del Milan ha rimediato una forte botta al ginocchio sinistro che lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo del Mapei Stadium.

Nelle prossime ore verranno effettuati ulteriori accertamenti clinici, ma le prime sensazioni non sono preoccupanti. Il tecnico Stefano Pioli ha optato per la sostituzione in via preventiva.