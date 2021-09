Infortunio Correa: la speranza dell’Inter è di averlo contro la Fiorentina

Escluse fratture per Correa dopo l’infortunio rimediato contro il Bologna: Inzaghi spera di recuperalo già per la Fiorentina

Sospiro di sollievo per Joaquin Correa dopo la forte contusione al bacino rimediata contro il Bologna e che lo ha costretto alla sostituzione nel primo tempo.

Accertamenti tutti negativi all’Humanitas di Rozzano per l’argentino, con lo staff medico nerazzurro che cercherà di recuperare l’ex Lazio già per l’anticipo infrasettimanale di martedì in casa della Fiorentina scrive La Gazzetta dello Sport. Bisognerà vedere come si riassorbirà la botta nelle prossime ore, ma la cosa più importante e che gli esami abbiano escluso fratture.