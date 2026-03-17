Infortunio Coulibaly, tegola per il Lecce: c’è lesione! Ecco l’esito degli esami strumentali svelato dal comunicato del club salentino

Lecce ha comunicato che Lassana Coulibaly, centrocampista maliano, ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Dopo essersi sottoposto a risonanza magnetica, il giocatore non prenderà parte alla preparazione per la gara contro la Roma. Il tecnico Eusebio Di Francesco ha fissato una seduta di allenamento per domani.

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IL COMUNICATO – «La preparazione dei giallorossi è ripresa nel pomeriggio di oggi ad Acaya in vista della gara con la Roma, 30ª giornata della Serie A Enilive. Assente Camarda, a riposo Gaspar e Banda, Berisha e Sottil hanno svolto un lavoro differenziato. Coulibaly si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato una seduta di allenamento mattutina ad Acaya».