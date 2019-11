Infortunio Cristante: buone notizie per il centrocampista

Cristante è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti per quanto riguarda l’infortunio. Per il centrocampista della Roma arrivano buone notizie

Buone notizie per quanto riguarda Bryan Cristante. Come spiega Gianluca Di Marzio, il centrocampista della Roma potrebbe non doversi operare dopo l’infortunio subito il 20 ottobre contro la Sampdoria.

Proprio oggi il giocatore è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti. Dagli esami è emerso che il problema all’inguine non è peggiorato e dunque potrebbe non essere necessaria l’operazione. Adesso il prof. Orava darà il responso finale.