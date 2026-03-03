Infortunio Cristiano Ronaldo: lesione tendinea al ginocchio per il fuoriclasse portoghese. Le condizioni e quanto dovrà rimanere fuori

Infortunio Cristiano Ronaldo: lesione tendinea al ginocchio per il giocatore dell’Al Nassr. Le condizioni e quanto starà ai box

Il successo incassato contro la compagine dell’AlFayha ha prolungato a dodici la striscia di affermazioni consecutive inanellata dall’Al-Nassr considerando ogni torneo disputato. Tuttavia, l’ultimo weekend calcistico (quello di sabato 28 febbraio) si è rivelato un capitolo estremamente amaro per la stella assoluta della squadra araba.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Dal dischetto fallito all’uscita anticipata

La sfida non era affatto iniziata sotto i migliori auspici per Cristiano Ronaldo. Nel corso della prima frazione di gioco, il fenomenale attaccante aveva sprecato un tiro dagli undici metri, stampando la sfera direttamente sul montante. L’epilogo peggiore, però, si è materializzato verso lo scadere dell’incontro. Esattamente all’ottantunesimo giro di lancette, il capitano ha domandato la sostituzione alla propria panchina, manifestando evidenti dolori alla zona posteriore della coscia.

L’esito degli esami e il bollettino societario

I controlli strumentali approfonditi, eseguiti dallo staff sanitario nei giorni immediatamente successivi al fischio finale, hanno purtroppo confermato i timori dello spogliatoio, evidenziando un danno alla struttura tendinea del ginocchio. La dirigenza del club ha diramato un resoconto clinico dettagliato per chiarire la situazione.

L’informativa diffusa tramite i canali telematici della società recita testualmente: “L’atleta ha riportato una lesione tendinea al ginocchio durante l’incontro disputato contro l’AlFayha. Il professionista ha già intrapreso l’iter terapeutico necessario e i suoi progressi verranno monitorati quotidianamente”.

Le ripercussioni sulla vetta della Saudi League

Questo severo contrattempo terrà la punta lontana dai campi per un lasso temporale piuttosto lungo. Attualmente, la formazione di Riad comanda la graduatoria generale del campionato difendendo un preziosissimo margine di due lunghezze sulla diretta inseguitrice. Si tratta dell’Al-Ahli, squadra trascinata dalle prestazioni di Franck Kessié. L’assenza prolungata del leader portoghese potrebbe inaspettatamente riaprire i giochi per la conquista del titolo nazionale.