Infortunio Cuadrado, Allegri tira un sospiro di sollievo? La novità sulle condizioni dell’esterno assente in Sassuolo Juve

L’infortunio di Cuadrado non dovrebbe essere grave. Giovanni Guardalà a Sky Sport 24 ha svelato che il colombiano non dovrebbe avere lesioni.

Cuadrado, dopo aver saltato la sfida al Sassuolo, dovrebbe essere indisponibile anche per la partita di domenica col Venezia. L’esterno potrebbe tornare regolarmente a disposizione per quella successiva col Genoa e soprattutto per la finale di Coppa Italia tra Juve e Inter in programma l’11 maggio a Roma.