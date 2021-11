Infortunio Damsgaard, le condizioni del centrocampista della Samp

Infortunio Damsgaard, l’infezione al ginocchio in netto miglioramento: le ultime sulle condizioni del danese

Notizie confortanti sul fronte Mikkel Damsgaard. Nella giornata di ieri il centrocampista della Sampdoria è stato visitato dall’equipe medica del professor Mazzola che ha riscontrato un netto miglioramento dell’infezione al ginocchio destro.

Il danese, ancora ricoverato, potrebbe ricevere il via libera per tornare a casa nella giornata di oggi, come riporta Il Secolo XIX. Il centrocampista verrà comunque strettamente monitorato e i tempi di recupero si potrebbero dilatare fino ai primi di dicembre.