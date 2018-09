Infortunio De Rossi: a rischio per Roma-Chievo

Il centrocampista della Roma ko per un problema fisico. Infortunio De Rossi: il capitano è a rischio per la sfida con il Chievo

La Roma si avvicina al lunch match di domenica contro il Chievo con mille interrogativi. Il tecnico Di Francesco deve risollevare le sorti della Roma e spera di trovare una vittoria ‘scaccia crisi’ contro il Chievo Verona. La sconfitta allo scadere contro il Milan, prima della sosta, merita ‘vendetta’ ma bisogna fare i conti con il calendario: la Roma giocherà 7 partite in 21 giorni e mister Eusebio Di Francesco è pronto ad adoperare il suo turnover scientifico, con 5-6 giocatori pronti a ruotare in ogni occasione. Contro il Chievo dovrebbe mancare De Rossi a causa di un problema fisico. Infortunio De Rossi: gli aggiornamenti.

Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista è a forte rischio per la sfida di campionato contro il Chievo Verona. Mister Di Francesco dovrebbe lasciare fuori il capitano contro i clivensi per permettergli poi di tornare al 100% in Champions League contro il Real Madrid, al Bernabeu. Possibile dunque un turno di riposo per il centrocampista centrale che dovrebbe essere rimpiazzato da Steven N’Zonzi, centrocampista arrivato dal Siviglia negli ultimi giorni del mercato. De Rossi out con il Chievo, si scalda per il Real.