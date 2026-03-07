Infortunio Diao: il Como perde il suo gioiello prima del match con il Cagliari. Il motivo e le sue condizioni, cos’è successo!

Infortunio Diao: si ferma l’attaccante prima di Cagliari Como. Quali sono le sue condizioni e quanto può rimanere fuori

Mancano ormai pochissimi minuti all’inizio dell’attesissima sfida tra Cagliari e Como. I padroni di casa, guidati da Fabio Pisacane, sono chiamati a invertire la rotta dopo un mese di febbraio avaro di soddisfazioni. I rossoblù, infatti, sono reduci da due sconfitte (contro Roma e Lecce) e due pareggi (contro Lazio e Parma). Un rallentamento che ha frenato la corsa alla salvezza, piazzando i sardi al tredicesimo posto, a sei lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione.

Di fronte ci sarà una delle formazioni più in forma del campionato. Il Como di Cesc Fabregas vola in classifica con 48 punti. I lariani si trovano attualmente a +1 sulla Juventus (sconfitta recentemente nello scontro diretto europeo) e a sole tre lunghezze dalla Roma quarta. La compagine lombarda ha speso energie in settimana nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, pareggiando 0-0 contro l’Inter, e all’ultimo minuto deve registrare un piccolo allarme in attacco. Assane Diao si è fermato al risveglio muscolare per un fastidio. Un’esclusione precauzionale, in attesa di nuove valutazioni mediche nei prossimi giorni.

Le formazioni ufficiali del match

Di seguito le scelte definitive dei due tecnici per la gara:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Rodriguez, Dossena, Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Esposito, Folorunsho

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Kempf, Ramon, Moreno; Perrone, Da Cunha; J. Rodriguez, Paz, Baturina; Douvikas