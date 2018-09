Infortunio Djordjevic, fuori dopo 45′ in Chievo-Torino

Infortunio Djordjevic in Chievo-Torino, il bomber ex Lazio si fa male e lascia il posto a Stepinski: le condizioni dell’attaccante

Infortunio Djordjevic, il bomber del Chievo Verona si fa male durante la sfida odierna contro il Torino ed è costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Brutte notizie per la formazione clivense, chiamata a recuperare il divario in classifica e ancora ferma a -1 per via della penalizzazione. Oggi si è fatto male anche l’ex attaccante della Lazio, Djordjevic, schierato titolare da D’Anna per il match delle ore 15 al Marcantonio Bentegodi di Verona.

Nel corso di Chievo-Torino, gara valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A, l’attaccante Djordjevic si è fatto male durante uno scontro con il difensore avversario Emiliano Moretti avvenuto circa al minuto 30. La punta ha provato a stringere i denti nel quarto d’ora successiva ma poi ha dovuto lasciare per il riacutizzarsi del dolore. Nei minuti di recupero del primo tempo è avvenuto il cambio in panchina. Esce Filip Djordjevic ancora dolorante per via della botta ricevuta durante lo scontro di gioco e dentro Mariusz Stepinski, già in gol nelle sfide contro la Juventus e la Roma di inizio campionato. Nelle prossime ore si saprà di più sull’entità dell’infortunio, ricordando come lo stesso Djordjevic fosse ritornato in gruppo solamente lo scorso 24 settembre.