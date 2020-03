Infortunio Donnarumma, out per Juve Milan: le condizioni del portiere

Dietrofront Donnarumma: l’infortunio del portiere lo costringe a dichiarare forfait per la semifinale di ritorno fra Juventus e Milan.

L’estremo difensore rossonero continua ad accusare postumi del trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato a Firenze. Nonostante i miglioramenti, lo staff ha ritenuto opportuno non rischiare il portiere. Saranno necessarie ulteriori cure per un pieno recupero.

📰 #CoppaItalia: #JuveMilan

Our 21-man squad list for the semis second leg 🔴⚫

I 21 rossoneri convocati per il ritorno della Semifinale #SempreMilan pic.twitter.com/IvwQbyqIOe

— AC Milan (@acmilan) March 3, 2020