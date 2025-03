Infortunio Douglas Luiz, riuscirà il bianconero ad esserci contro il Genoa. L'indiscrezione dopo l'allenamento alla Continassa - Calcio News 24

Infortunio Douglas Luiz, preoccupazione in casa Juve in vista della gara contro il Genoa? Spunta fuori questa nuova indiscrezione

Secondo quanto riportato oggi da Juventusnews24, ci sono delle novità importanti per quanto riguarda l’infortunio di Douglas Luiz: giocatore che Igor Tudor vorrà portare con se in vista della gara contro il Genoa per inseguire il sogno Champions League.

Per il brasiliano allenamento individuale, così come anche Cambiaso è da valutare giorno per giorno per evitare ricadute. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.