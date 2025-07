Infortunio Dovbyk: subito una tegola per Gasperini. I tempi di recupero

Infortunio Dovbyk: subito una tegola per Gasperini che non lo avrà per la prima amichevole stagionale. I tempi di recupero

Il ritiro della Roma a Trigoria inizia nel peggiore dei modi per il nuovo tecnico Gian Piero Gasperini. Proprio alla vigilia del primo test stagionale, in programma oggi pomeriggio contro il Trastevere, arriva una tegola dall’infermeria: il centravanti Artem Dovbyk si è fermato a causa di un infortunio muscolare, lasciando l’allenatore con un attacco improvvisamente a corto di uomini.

Problema muscolare per Dovbyk: salta il Trastevere

L’attaccante ucraino, classe 1997, ha accusato un problema muscolare alla coscia durante una delle intense sessioni di allenamento della prima settimana di lavoro a Trigoria. Lo staff medico ha fermato immediatamente il giocatore, che non sarà dunque a disposizione di Gasperini per la prima uscita stagionale della squadra giallorossa, l’amichevole delle 18 contro il Trastevere. Un’assenza pesante, che costringerà il tecnico a rivedere i suoi piani.

Attesa per gli esami: si valutano i tempi di recupero

La preoccupazione principale, ora, è capire la reale entità del danno. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, nella giornata di oggi sono previsti gli accertamenti strumentali del caso. Gli esami chiariranno la gravità del problema muscolare e permetteranno di stabilire con precisione i tempi di recupero, con la speranza che non si tratti di uno stop di lunga durata che possa compromettere la preparazione estiva del centravanti.

Emergenza attacco per Gasperini

La notizia dell’infortunio di Dovbyk è una vera e propria doccia fredda per Gasperini, che si trova a fronteggiare una vera e propria emergenza nel reparto offensivo. Con le partenze di Tammy Abraham ed Eldor Shomurodov, e con Paulo Dybala ancora impegnato in un percorso di recupero personalizzato dopo l’infortunio subito a marzo, l’allenatore si ritrova di fatto senza attaccanti di ruolo a disposizione, un problema non da poco all’inizio di un nuovo progetto tecnico.