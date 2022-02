Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Dybala: parte il countdown per il rientro. Ultime sulle condizioni dell’attaccante della Juventus

Paulo Dybala ha fatto partire il countdown per il rientro in campo. L’attaccante è ai box a causa dell’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra rimediata nel match contro il Torino: 10 giorni di stop la diagnosi prevista.

Al momento non si vogliono correre rischi circa il ritorno del numero 10 per evitare una possibile ricaduta. Per questo motivo, Dybala non dovrebbe essere della partita mercoledì contro la Fiorentina, con l’ipotesi di rimanere alla Continassa ad allenarsi per un pieno recupero in vista di domenica con lo Spezia.