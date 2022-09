Roma, infortunio Dybala nel riscaldamento: niente Atalanta per lui. Problema muscolare per l’argentino

Nel corso del riscaldamento di Roma-Atalanta, Paulo Dybala ha accusato un problema di natura muscolare, al flessore sinistro.

La Joya non è in grado di scendere in campo, al suo posto giocherà Matic. Da capire nelle prossime ore l’entità dell’infortunio di Dybala: al rientro ci sarà Inter-Roma.