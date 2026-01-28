Infortunio Ferguson: l’attaccante della Roma salta il match contro il Panathinaikos. Il motivo e quali sono le sue condizioni

Infortunio Ferguson: l’attaccante della Roma non ci sarà in Europa League contro il Panathinaikos. Il motivo e le sue condizioni

La vigilia europea della Roma si tinge di grigio. A poche ore dalla partenza per la trasferta che vedrà i giallorossi impegnati contro il Panathinaikos, arriva una notizia che complica i piani dello staff tecnico. Evan Ferguson non sarà della partita. Il giovane centravanti irlandese è stato escluso dalla lista dei convocati per il match in programma domani sera alle ore 21:00.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il provino fallito: caviglia ancora dolorante

Le speranze di vederlo in campo si sono spente definitivamente questa mattina a Trigoria. Già nella giornata di ieri, Ferguson aveva svolto un lavoro differenziato, lontano dal gruppo, nel tentativo di gestire un fastidio fisico che lo tormenta da qualche giorno. Lo staff medico ha monitorato le sue condizioni fino all’ultimo istante utile, ma i segnali arrivati nella sessione di rifinitura odierna non sono stati positivi. Il giocatore avverte ancora un dolore persistente alla caviglia, un problema che gli impedisce di correre fluidamente e di calciare senza fastidio. Di fronte al rischio di aggravare la situazione in una gara che si preannuncia molto fisica, si è deciso per la via della prudenza: Ferguson resta a casa.

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet