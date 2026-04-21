Infortunio Fofana, segnali positivi da Milanello: il francese ci sarà contro la Juve? Le ultimissime

Infortunio Fofana, allarme rientrato per il rossonero: da Milanello filtra ottimismo in vista della Juventus

A Milanello è tornato un clima sereno ma carico di concentrazione in vista del big match contro la Juventus, in programma domenica 26 aprile 2026 a San Siro. Il successo contro il Verona ha consolidato il secondo posto e ampliato a +8 il margine sulla quinta posizione, restituendo al gruppo anche certezze fisiche importanti. La notizia più rilevante riguarda Youssouf Fofana, che – come appreso da Milannews24 – si è allenato regolarmente in gruppo, dissipando ogni dubbio sulle sue condizioni.

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Il centrocampista francese rappresenta un tassello fondamentale nello scacchiere di Massimiliano Allegri. La sostituzione al Bentegodi era stata solo precauzionale: si è trattato di semplici crampi dovuti all’intensità della gara, come confermato dallo stesso giocatore. Con Fofana al 100%, il tecnico può contare sulla solidità della sua diga di centrocampo, elemento chiave per contenere le ripartenze bianconere e proteggere una difesa guidata dall’insostituibile Pavlovic.

Nonostante il margine rassicurante in classifica, lo scontro diretto con la Juventus richiede la massima attenzione: blindare la qualificazione Champions e chiudere la stagione in crescendo resta l’obiettivo prioritario. La presenza di Fofana garantisce quella fisicità internazionale che Allegri considera imprescindibile, in attesa dei rinforzi di qualità – come Goretzka – già pianificati per il 2027.