Infortunio Gabbia, problemi per il difensore rossonero. Le condizioni in casa Milan sul giocatore

Infortunio Gabbia, problemi per il difensore milanista dopo la gara di Champions League. Gli aggiornamenti attuali sulle sue condizioni

Matteo Gabbia nel corso di Dinamo Zagabria Milan, ha riscontrato un brutto infortunio: si tratta infatti di una contusione muscolare al polpaccio nella triste trasferta di Champions League.

Tempi di recupero? Si valuterà giorno per giorno la situazione. A questo punto è da considerare quanto meno in dubbio per il derby con l’Inter in programma domenica 2 febbraio alle 18:00.